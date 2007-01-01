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Обнинск

Человек погиб при пожаре в Калужской области

Трагедия произошла в ночь на понедельник, 17 февраля, в Ермолино.
Дмитрий Ивьев
08:55 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Там горела квартира в доме на улице Гагарина, сообщили в ГУ МЧС.

На месте происшествия обнаружили тело женщины.

Причины возгорания устанавливаются.

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