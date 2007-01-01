В Обнинске курьер-мигрант спас женщину от мошенников
Пожилая жительница наукограда едва не лишилась своих сбережений.
Телефонные мошенники убедили ее отдать все наличные. Якобы их поместят на безопасный счет.
Женщина положила 400 тысяч рублей и отдала приехавшему курьеру службы доставки.
Тот выполнял заказ и не знал, что в коробке. Однако увидел встревоженное состояние женщины и решил проверить содержимое.
Увидев деньги, он вернул их женщине и рассказал, что ее, по всей видимости, обманули мошенники.
В управлении МВД по Калужской области 14 февраля сообщили, что курьер – 45-летний иностранец.
Ведется расследование уголовного дела, виновников ищут.