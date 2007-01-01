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Обнинск

В Обнинске курьер-мигрант спас женщину от мошенников

Пожилая жительница наукограда едва не лишилась своих сбережений.
Дмитрий Ивьев
16:57 сегодня
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Фото: УМВД по Калужской области.
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Телефонные мошенники убедили ее отдать все наличные. Якобы их поместят на безопасный счет.

Женщина положила 400 тысяч рублей и отдала приехавшему курьеру службы доставки.

Тот выполнял заказ и не знал, что в коробке. Однако увидел встревоженное состояние женщины и решил проверить содержимое.

Увидев деньги, он вернул их женщине и рассказал, что ее, по всей видимости, обманули мошенники.

В управлении МВД по Калужской области 14 февраля сообщили, что курьер – 45-летний иностранец.

Ведется расследование уголовного дела, виновников ищут.

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