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Обнинск

В Обнинске благоустроят сквер на улице Жолио-Кюри

Дмитрий Ивьев
16:11 сегодня
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Эта территория в прошлом году стала победителем голосования, которое проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

- Благодаря нацпроекту мы планируем обновить центральную аллею сквера, освещение, поставить новые скамейки, возможно, установить какой-то интересный архитектурный объект, - рассказал 14 февраля и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин. - Сейчас занимаемся проектированием. Обсудили эти вопросы на рабочей группе.

Он попросил обнинцев высказаться по поводу того, что они хотят сделать в этом сквере.

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