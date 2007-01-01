В Обнинске благоустроят сквер на улице Жолио-Кюри

Эта территория в прошлом году стала победителем голосования, которое проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

- Благодаря нацпроекту мы планируем обновить центральную аллею сквера, освещение, поставить новые скамейки, возможно, установить какой-то интересный архитектурный объект, - рассказал 14 февраля и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин. - Сейчас занимаемся проектированием. Обсудили эти вопросы на рабочей группе.

Он попросил обнинцев высказаться по поводу того, что они хотят сделать в этом сквере.