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Обнинск

На пяти улицах Обнинска проведут ямочный ремонт

Работы запланированы на 17-21 февраля, сообщили в администрации города.
Дмитрий Ивьев
14:20 сегодня
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В порядок должны привести улицы Цветкова, Усачева, Белкинскую, Жукова и Пионерский проезд.

График могут скорректировать из-за погоды.

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