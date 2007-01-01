В Обнинске появятся «Наукоградские маршруты»
В прошлом году этот проект выиграл Всероссийский конкурс проектов комфортной городской среды среди малых городов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
На благоустройство пешеходных маршрутов за городской чертой выделили федеральные деньги.
- Уже определен подрядчик, который подготовит проектно-сметную документацию проекта, реализация которого запланирована на 2025-2026 годы, - рассказал 14 февраля и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.
Первыми шагами станут топосъемка местности, геологические изыскания и другие подготовительные работы.