В Обнинске появятся «Наукоградские маршруты»

Дмитрий Ивьев

В прошлом году этот проект выиграл Всероссийский конкурс проектов комфортной городской среды среди малых городов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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Дмитрий Ивьев 370 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники