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Обнинск

В Обнинске появятся «Наукоградские маршруты»

В прошлом году этот проект выиграл Всероссийский конкурс проектов комфортной городской среды среди малых городов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Дмитрий Ивьев
14:40 сегодня
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На благоустройство пешеходных маршрутов за городской чертой выделили федеральные деньги.

- Уже определен подрядчик, который подготовит проектно-сметную документацию проекта, реализация которого запланирована на 2025-2026 годы, - рассказал 14 февраля и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

Первыми шагами станут топосъемка местности, геологические изыскания и другие подготовительные работы.

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