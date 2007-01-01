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Обнинск

В Обнинске сбили пешехода

ДТП произошло около 7:50 утра в пятницу, 14 февраля.
Дмитрий Ивьев
09:45 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, на улице Курчатова водитель «Ниссана» сбил человека на пешеходном переходе.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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