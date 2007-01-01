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Обнинск

Обнинские волейболистки сыграют в Брянске

В пятницу, 14 февраля, там стартует второй тур полуфинала Первой лиги чемпионата России.
Дмитрий Ивьев
09:58 сегодня
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Фото: ВК "Обнинск".
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Женская команда волейбольного клуба «Обнинск» сыграет с лидером подгруппы – «Шуяночкой» из Ивановской области.

Начало матча – в 16:00.

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