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Обнинск

В Боровске залили каток

Он появился у спортивной школы «Звезда».
Дмитрий Ивьев
08:16 сегодня
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Фото: РИЦ Боровского района.
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Как сообщили в районном информационном центре, в течение недели его созданием занимались Дмитрий Буданов и Дмитрий Чернов.

Кататься там можно бесплатно.

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