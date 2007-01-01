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Обнинск

В Обнинске утки облюбовали очистные сооружения

Дмитрий Ивьев
08:40 сегодня
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Кадры опубликовали 14 февраля в филиале РИР.

- Не все утки улетели зимовать в теплые края, - рассказали коммунальщики. - Некоторые остались на зиму у нас на очистных - изображают крейсеры на вторичных отстойниках.

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