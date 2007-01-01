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Обнинск

Обнинск остался без вакцины от бешенства

О проблеме рассказала на странице губернатора местная жительница.
Дмитрий Ивьев
15:24 сегодня
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- Меня укусила чужая собака, и я вынуждена ездить в другой город за 20 километров, - пожаловалась она.

Отсутствие вакцины подтвердили в Клинической больнице №8.

- C начала 2024 года Медицинская организация подавала несколько извещений на закупку антирабической вакцины, однако закупки не состоялись, аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок от поставщиков, - говорится в комментарии КБ №8. - Нашей организацией отправлено письмо в ФГБНУ «ФНЦИРИП им. Чумакова РАН» о ситуации с антирабической вакциной. Поставки ожидаются в июле 2025 года. Поэтому пациенты маршрутизируются в ближайшие медорганизации, где имеется вакцина в наличии.

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