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Обнинск

В Балабаново грузовик застрял в тоннеле

Инцидент произошел в четверг, 13 февраля, сообщили в РИЦ Боровского района.
Дмитрий Ивьев
13:24 сегодня
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Фото: РИЦ Боровского района.
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Водитель грузовика не рассчитал габариты своего транспорта.

Другим автомобилистам приходилось искать пути объезда.

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