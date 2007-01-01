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Обнинск

В Балабаново потекла канализация на улице Гагарина

Проблема возникла в районе дома №14.
Дмитрий Ивьев
09:38 сегодня
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Фото опубликовал РИЦ Боровского района.

Пробить участок у коммунальщиков сразу не удалось. Теперь в Балабаново ждут приезда каналопромывочной машины.

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