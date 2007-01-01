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Обнинск

Жители Обнинска просят установить освещение

Проблемы с ним обсуждались на совещании по выбору объектов благоустройства на территории ТОС «Звездный».
Дмитрий Ивьев
07:05 сегодня
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Жители хотят установить фонари вдоль тротуара от дома 76 по проспекту Маркса до дома 21 по улице Энгельса. Планируется освещение и во дворе на Маркса, 54. Кроме того, обнинцы хотят расширить здесь проезжую часть.

Также в планах отремонтировать и осветить тротуар у дома по улице Звёздная, 13, где многие дети ходят в школу №9.

В заявку вошла и организация парковки на Звёздной, 17.

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