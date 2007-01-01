Жители Обнинска просят установить освещение

Проблемы с ним обсуждались на совещании по выбору объектов благоустройства на территории ТОС «Звездный».

Жители хотят установить фонари вдоль тротуара от дома 76 по проспекту Маркса до дома 21 по улице Энгельса. Планируется освещение и во дворе на Маркса, 54. Кроме того, обнинцы хотят расширить здесь проезжую часть.

Также в планах отремонтировать и осветить тротуар у дома по улице Звёздная, 13, где многие дети ходят в школу №9.

В заявку вошла и организация парковки на Звёздной, 17.