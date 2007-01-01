В Обнинске открылась выставка об архитектурном облике города
Она работает до 2 марта в фойе второго этажа Музея истории города на проспекте Ленина, 128. Вход свободный.
- Экспозиция посвящена развитию города с 1950-х годов до наших дней, - отметили в администрации города. - Она рассказывает о ключевых этапах застройки, работе архитекторов и строителей, благодаря которым появился город с широкими улицами, бульварами, уютными скверами и парками.
На выставке представлены документы, архивные фотографии, генеральные планы развития