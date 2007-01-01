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Обнинск

В Обнинске открылась выставка об архитектурном облике города

Она работает до 2 марта в фойе второго этажа Музея истории города на проспекте Ленина, 128. Вход свободный.
Дмитрий Ивьев
09:12 сегодня
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- Экспозиция посвящена развитию города с 1950-х годов до наших дней, - отметили в администрации города. - Она рассказывает о ключевых этапах застройки, работе архитекторов и строителей, благодаря которым появился город с широкими улицами, бульварами, уютными скверами и парками.

На выставке представлены документы, архивные фотографии, генеральные планы развития

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