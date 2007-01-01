В Обнинске открылась выставка об архитектурном облике города

Дмитрий Ивьев

Она работает до 2 марта в фойе второго этажа Музея истории города на проспекте Ленина, 128. Вход свободный.

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Дмитрий Ивьев 290 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники