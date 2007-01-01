В Обнинске начали готовить мастер-план

В обсуждении в среду, 12 февраля, принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Мастер-планы должны появиться в 200 городах России. От калужской области в этот список попали Калуга и Обнинск.

Для наукограда решили ядром мастер-плана сделать проект Обнинска как мировой ядерной молодежной столицы.

- Главная задача этой большой работы — повышение качества жизни граждан, развитие инфраструктуры, экономики, социальной сферы, - подчеркнул Шапша. - Поэтому обсуждение будет максимально публичным.

В марте должны появиться основные очертания мастер-плана Обнинска. После этого начнется общественное обсуждение.