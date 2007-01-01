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Обнинск

В Обнинске готовятся открыть новое приемное отделение КБ №8

Накануне этого события в больнице побывал заместитель главы администрации города Константин Пахоменко.
Дмитрий Ивьев
12:50 сегодня
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- Модульное приемное отделение готово к работе. Это важный шаг для улучшения качества оказания медицинской помощи в городе, - заявили в администрации.

Также шла речь о ремонте филиала детской поликлиники на улице Энгельса, 10. Сейчас готовится проектно-сметная документация.

Кроме того, обсуждался возможный капитальный ремонт хирургического корпуса больницы.

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