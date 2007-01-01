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Новость дня Обнинск

В Калужской области женщина зарезала знакомого

Убийство произошло в ночь на 10 февраля в доме на улице Лесной в Балабаново.
Дмитрий Ивьев
12:13 сегодня
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44-летняя женщина приехала к своему 40-летнему знакомому, и они вместе выпивали.

- При совместном употреблении спиртных напитков между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая причинила ножевое ранение в шею, - рассказали в среду в управлении Следственного комитета по Калужской области. - Нанесённое повреждение привело к его смерти.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

Подозреваемую поместили в следственный изолятор, рассказали в прокуратуре.

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