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Обнинск

В Обнинске проложат еще 135 метров нового коллектора

Дмитрий Ивьев
08:01 сегодня
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Работы начались в среду, 12 февраля.

- Сейчас мы ведем одновременно две проходки; после их окончания будет построено больше 2,5 километра нового коллектора, - рассказали в филиале РИР.

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