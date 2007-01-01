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Обнинск

Ямочный ремонт ускорят в Обнинске

Дмитрий Ивьев
09:15 сегодня
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С 12 февраля на улицах будет работать вторая бригада, сообщили на планерке в администрации.

На этой неделе работы пройдут на улицах Калужской, Ленина, Горького, Парковой, Пионерском проезде, Табулевича, Славского.

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