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Обнинск

В Обнинске школьники выбрали ЕГЭ

Прием заявлений завершился 1 февраля.
Дмитрий Ивьев
07:50 сегодня
0 338
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Математику будут сдавать 57% выпускников, сообщили на планерке в городской администрации.

Информатику выбрали 25%, биологию – 21%, химию – 20%, физику – 16%.

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