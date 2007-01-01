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Обнинск

В Обнинске перекрыли двор на улице Гагарина

Проехать нельзя у дома №10.
Дмитрий Ивьев
10:20 сегодня
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Это связано с аварийными работами на водопроводной линии.

- После завершения работ благоустройство будет восстановлено, - сообщили утром в понедельник, 10 февраля, в филиале РИР.

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