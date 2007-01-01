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Обнинск

Дача сгорела ночью в Калужской области

Пожар произошел в СНТ «Восход» в Жуковском районе, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
08:30 сегодня
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В ночь на 10 февраля огонь уничтожил деревянный дом на улице Луговой.

Никто из людей в результате происшествия не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

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