Дача сгорела ночью в Калужской области

Дмитрий Ивьев

Пожар произошел в СНТ «Восход» в Жуковском районе, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

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Дмитрий Ивьев 310 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники