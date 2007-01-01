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Обнинск

В Балабаново похоронят участника СВО

Прощание с Евгением Макаровым пройдет в понедельник, 10 февраля, сообщили в администрации города.
Дмитрий Ивьев
12:46 сегодня
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Отпевание на Лермонтова, 15а назначено на 11:00.

Похороны пройдут в 12:00 на городском кладбище.

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