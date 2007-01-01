В Обнинске школу №10 закрыли на карантин
С 10 по 14 февраля дети будут учиться дистанционно.
Это сделано из-за высокой заболеваемости. Сейчас вирусные инфекции диагностировали у 26% учеников, рассказали в пятницу в администрации города.
- Принятое решение поможет нормализовать санитарно-эпидемиологическую обстановку, разобщит детей и прервёт цепочку передачи заболеваемости, - говорится в официальном комментарии.
На следующей неделе ситуацию оценят еще раз. При необходимости дистант продлят.
Также сегодня последний день карантина по ОРВИ в двух классах в школах №16 и №18.