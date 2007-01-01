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В Обнинске школу №10 закрыли на карантин

С 10 по 14 февраля дети будут учиться дистанционно.
Дмитрий Ивьев
12:20 сегодня
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Фото: администрация Обнинска.
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Это сделано из-за высокой заболеваемости. Сейчас вирусные инфекции диагностировали у 26% учеников, рассказали в пятницу в администрации города.

- Принятое решение поможет нормализовать санитарно-эпидемиологическую обстановку, разобщит детей и прервёт цепочку передачи заболеваемости, - говорится в официальном комментарии.

На следующей неделе ситуацию оценят еще раз. При необходимости дистант продлят.

Также сегодня последний день карантина по ОРВИ в двух классах в школах №16 и №18.

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