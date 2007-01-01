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Обнинск

В Обнинске сбили пешехода

Дмитрий Ивьев
08:43 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Утром в пятницу, 7 февраля, ДТП произошло на улице Курчатова.

Примерно в 7:45 пешеход попал под колеса «Ауди А3», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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