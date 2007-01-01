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Обнинск

В Балабаново забило канализацию на улице Дзержинского

Колодцы переполнены в районе домов 91, 92, 104 и 106.
Дмитрий Ивьев
13:50 сегодня
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Вокруг распространяется запах фекалий, сообщили в РИЦ Боровского района.

Также есть проблемы с канализацией на улице Лермонтова.

Коммунальщики ждут каналопромывочную машину из Калуги.

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