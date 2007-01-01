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Обнинск

Волейболисты «Обнинска» сыграют в Орле

В этом городе 6 февраля стартует первый тур четвертьфинала Первой лиги чемпионата России среди мужских команд.
Дмитрий Ивьев
13:35 сегодня
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В стартовом поединке обнинцы встретятся с «Московской волейбольной академией».

Начало игры – в 16:30.

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