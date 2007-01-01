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Обнинск

В Обнинске рассказали о масштабной реконструкции Вашутинского водозабора

Ему в следующим году исполнится 50 лет. Многое оборудование сильно изношено.
Дмитрий Ивьев
10:50 сегодня
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Ему в следующим году исполнится 50 лет. Многое оборудование сильно изношено.

Реконструкция уже началась, сообщили 6 февраля в администрации города.

Пройдет замена насосов, задвижек, трубопроводов, кабелей и освещения внутри насосной станции. Планируется создать единую цифровую систему управления.

- Все работы планируется завершить к июню, - подчеркнули в администрации.

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