В Обнинске рассказали о масштабной реконструкции Вашутинского водозабора
Ему в следующим году исполнится 50 лет. Многое оборудование сильно изношено.
Ему в следующим году исполнится 50 лет. Многое оборудование сильно изношено.
Реконструкция уже началась, сообщили 6 февраля в администрации города.
Пройдет замена насосов, задвижек, трубопроводов, кабелей и освещения внутри насосной станции. Планируется создать единую цифровую систему управления.
- Все работы планируется завершить к июню, - подчеркнули в администрации.