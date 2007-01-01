370

В Обнинске рассказали о масштабной реконструкции Вашутинского водозабора

Дмитрий Ивьев

Ему в следующим году исполнится 50 лет. Многое оборудование сильно изношено.

Дмитрий Ивьев 370 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники