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Обнинск

В Обнинске восстановили освещение на улице Курчатова

Ремонтные работы прошли в среду, 5 февраля.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
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Фото опубликовал и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.

Ранее жители жаловались, что фонари не горели над пешеходным переходом у остановки «Мир».

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