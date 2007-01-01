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Обнинск

В Калужской области нашли родственников пожилой женщины

Дмитрий Ивьев
16:19 сегодня
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В среду, 5 февраля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Напомним, пожилую женщину нашли в городе Белоусово.

Она назвала свое имя, но других подробностей не помнила.

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