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Обнинск

В Малоярославце отключат электричество

Работы пройдут в четверг, 6 февраля.
Дмитрий Ивьев
15:52 сегодня
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Ожидаются два кратковременных отключения электричества в течение дня - на 15-20 минут. Это затронет следующие адреса:

ул. Московская 22, 77, 73А, 79, 75-107, 78-90.

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