В Калужской области газовщики попались на завышении цен
Управление Федеральной антимонопольной службы выдало предписание «НП «Жуковмежрайгаз».
На эту организацию поступили жалобы от жителя района и управляющей компании на завышенные цены на обслуживание и ремонт газового оборудования.
Антимонопольщики обнаружили, что установили монопольно высокие цены.
По мнению управления, организация злоупотребила своим доминирующим положением.
Организацию обязали установить экономически обоснованную стоимость услуг.