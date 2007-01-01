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Обнинск

В Калужской области газовщики попались на завышении цен

Управление Федеральной антимонопольной службы выдало предписание «НП «Жуковмежрайгаз».
Дмитрий Ивьев
15:22 сегодня
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На эту организацию поступили жалобы от жителя района и управляющей компании на завышенные цены на обслуживание и ремонт газового оборудования.

Антимонопольщики обнаружили, что установили монопольно высокие цены.

По мнению управления, организация злоупотребила своим доминирующим положением.

Организацию обязали установить экономически обоснованную стоимость услуг.

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