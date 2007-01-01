В Обнинске пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Дмитрий Ивьев

В субботу, 8 февраля, торговые ряды появились на парковке у дома №240 на проспекте Ленина.

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Дмитрий Ивьев 158 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники