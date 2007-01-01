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Обнинск

В Обнинске пройдет сельскохозяйственная ярмарка

В субботу, 8 февраля, торговые ряды появились на парковке у дома №240 на проспекте Ленина.
Дмитрий Ивьев
08:03 сегодня
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Купить продукты там можно до 16:00, рассказали в администрации.

Следующая подобная ярмарка запланирована на 22 февраля.

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