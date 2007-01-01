Найден курьер мошенников, забравший у женщины из Обнинска 1,5 миллиона

Преступники обманули 83-летнюю жительницу наукограда, сообщили 5 февраля в полиции.

Сначала пенсионерке позвонили якобы с почты и рассказали, что женщине пришла посылка. Чтобы определить адрес отделения связи, преступник попросил код из смс.

Вскоре позвонил другой человек. Он сказал, что женщину обманули и на Госуслугах оформили на нее доверенность, чтобы получить доступ к счетам в банке.

Жительницу Обнинска убедили снять накопления и передать все курьеру.

Всего она отдала приехавшему мужчине 1,5 миллиона рублей в картонной коробке.

Только после этого пенсионерка пошла в полицию.

Курьера нашли в подмосковном городе Котельники. Мужчине 30 лет. Из всей суммы он оставил себе 75 тысяч, а остальное перевел преступникам.

Ведется расследование уголовного дела.