-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Боровске заработали новые автобусы
Обнинск

В Боровске заработали новые автобусы

Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
0 272
Фото: РИЦ Боровского района.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Они могут вместить до 100 пассажиров, сообщили в районном информационном центре.

С 3 февраля транспорт пущен по маршруту Боровск – Балабаново.

Ранее такие же автобусы поставили на маршрут Боровск – Обнинск.

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9LUjJEVkIrVFp4Qml0M1RiejVjcFE9PSIsInZhbHVlIjoieWtyTDY1UU9ZQks4MjZiOGNLdldwT3g4SUM1bDlIckJQai85OGRSZ011bUJBU3NuRUdNOEpHNDJRNXBORFlZakJmbDJLSnRrSTZPUkJValFPRW9mU3JHNFdFTkhiallxNGNkN290Rm4yczVIUEgvVHZzYnUxNnRRcHpleXFkMk9jM0pLMWxpb3BSZG9ucDdQbENicnIra0ZNOHViR0JGS2syWnR4YS9XMm1icTR2MEZrckU2ZEYxVHBqM3M1ZUpuSnhXekdNbkd4Q2FxeG9Qc3poN1MxRFc1a0dmYWlDUWEvMmFONmRKdm83ZnRHQktJcUNRVU9SQXUvWGdOOWUrVEVKSmVCK3RwSXZ0WnhHRmxRUFhpZSsrZUJTd29PZnlCSFFwTFllN04renMrcFBEVUNISEtuMWtzRjlRQ3BDVjU0YXlYOEEvZzBwbjZtcmFqMXhQZ0FvbkRNVmFKNUpsamRDZWIzYWlrdENTeXN6UDA3YVZHdVZJSWhmZVk3WThBN3ZsQkFlaGdDSnJpSWxtbGp1ZjFta1VKUzhTYjYxRWhEcHZpVWV4Z1g0Y0NnRHpUbnR4Qkkyc1g4OHZTcThTWSIsIm1hYyI6Ijk5NDk1ZjU0Nzc0ZjNlNjQzZmE2N2U4YTExYjQ2M2IzMzRiYjU3NWI1ZTNkOWQ3MzBmNzFjNzg1NDRiOTQ5MjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJLSVFzVTN3ckhuTVJhV29ibGhyTmc9PSIsInZhbHVlIjoiV0E1VFcyQXFZbC9xc21qTk83R2VCajRWTVJXVmZSUzgrODJxNHBCRllQeUExZ2ZIb25PQjMxUkNsWWNrNmhzcWNZa0NndWk5dWR3NlN4SWh2UWFyR2YxWGhwQXFHUzdhZXV2Z0E0QXhjdWJlVkNwdEM1bzhQNlRPWWFCRndXdE0zVjZyOFJyaEUyVmlHSmg0K3RSRmErenNxeTZYSVZ6UVA1YWxETkpvQy9GN3JMOEhQclViNklvSDUxNFp1MXl2OWs3V0xHRzBZQWplV0pmRWNKOWRsSVM4eStLUmJxK0xTVGxEV2V5N0EzdTR4SWo3TU9IQnZFb1lOa25IeU1aRzFjL0RhYUFmOFBzQWpiM0hERFE4ditYdGJ6cFBQdEIrdUF6Rk1mWE5ZLzBJU1U5NmdsZVdIdWRneEI0SEFVTWlIUFhIVmZsOFp1L2lFcWlnWjRVWm9hVU95OGpsYnc3QkQ1Wi9YTjBXbmdaTUdZVGxISHpiTWEwZExSWVZidVpYVzdiMHFydkY3MUpXQmFSU1o5NkJpcTVDdzdTNS9QbnRUTkFkQkRIcTRCRUFYTjRVcnVwNW43RUI1UDMrNVZzS2NiYVJ2b1hiUXVUQnI1aVJIcnVmMG43K2NRRGFMSFptcTlxZi9lU3A2dDRRVURUakFxb2lKYU0yelNORkRNeFk3cVc5eFRVdGl3WEtnTGtuNnBBQjBYY043Mno3ZmtRQ2hreXVWT0xNd3pJa2ZZTTZUV2szalBhVE5tUXFRNzNOdEFtZ3pJYnU1Q1ZFQXJBbCtSdXk2TjJnSWFQQi9aeTJRVHcrWEN1MUkrWUNiM2Q5NDhxNFlGcHRqS290aCtzWCIsIm1hYyI6ImE0ZTdmNzZkNGQxM2ZkZmM4OWVjMDExYmY3NTgxYzI2Yjg3ZjdiZWFmMjRkY2QyZDJlOTUwMDRjMWQ5ZTFkMGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+