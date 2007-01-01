В Обнинске поменяют график движения автобусов

В администрации пояснили, почему на остановках до сих пор используются бумажные листики с расписанием.

- Сегодня МБУ «ОГТ» полностью сконцентрировано на том, чтобы добиться выполнения действующего расписания движения автобусов, - рассказала начальник управления транспорта администрации Обнинска Анна Яшкина. - Когда цель по выполнению существующего расписания будет достигнута, мы приступим к переработке графика движения автобусов. Расписание станет более удобным для водителей и жителей. Процесс будет постепенным, чтобы избежать коллапса и срывов рейсов. Когда всё это завершится, расписание на остановках будет заменено на таблички из композитного материала. Но никакой материал не поможет защитить их от вандализма. На данный момент МБУ «ОГТ» использует заламинированные листы, чтобы дождь или снег не испортили расписание.