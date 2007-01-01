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Обнинск

Напор воды снизился в Обнинске

В городе проходит модернизация насосной станции второго подъема на Вашутинском водозаборе.
Дмитрий Ивьев
16:58 сегодня
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- По инвестиционной программе меняем на новые три насоса и трубы внутри станций, а также модернизируем систему управления насосами, - рассказали в понедельник в филиале РИР. -Напоминаем, что для выполнения этих мероприятий мы отключили Северный водовод — магистральный трубопровод, идущий от водозабора.

До 8 февраля на верхних этажах по отдельным адресам в 38, 39, 40, 40а и 45 районах в часы максимального водоразбора возможно снижение давления холодной воды.

- Эти сроки – максимальные, мы прикладываем все усилия, чтобы сократить их, - подчеркнули коммунальщики.

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