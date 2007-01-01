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Водителей Обнинска предупредили о гололедице

Дмитрий Ивьев

Условия на дорогах могут ухудшиться на этой неделе, сообщили на планерке в администрации.

Дмитрий Ивьев 356 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники