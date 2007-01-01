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Обнинск

Водителей Обнинска предупредили о гололедице

Условия на дорогах могут ухудшиться на этой неделе, сообщили на планерке в администрации.
Дмитрий Ивьев
14:51 сегодня
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Обледенение возможно по ночам.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим.

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