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Обнинск

В Обнинске выросло количество случаев пневмонии

За минувшую неделю было 25 пациентов.
Дмитрий Ивьев
14:40 сегодня
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За предыдущий период врачи зафиксировали 16 заболевших, сообщили 3 февраля на планерке в городской администрации.

Также в Обнинске зарегистрирован 161 случай ОРВИ и один случай коронавирусной инфекции.

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