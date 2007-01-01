В Обнинске выросло количество случаев пневмонии

За минувшую неделю было 25 пациентов.

За предыдущий период врачи зафиксировали 16 заболевших, сообщили 3 февраля на планерке в городской администрации.

Также в Обнинске зарегистрирован 161 случай ОРВИ и один случай коронавирусной инфекции.