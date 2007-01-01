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Обнинск

Молодой калужанин перевел мошенникам 2,8 миллиона рублей

Денег лишился 24-летний мужчина из Боровского района, рассказали 3 февраля в прокуратуре.
Дмитрий Ивьев
15:26 сегодня
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Он поверил человеку, который позвонил ему и предложил заработать на инвестировании.

Ведется расследование уголовного дела.

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