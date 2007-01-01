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Обнинск

В Обнинске мужчине из Новосибирска вынесли приговор за насилие над полицейским

Преступление произошло в августе прошлого года на проспекте Маркса у дома №158.
Дмитрий Ивьев
12:49 сегодня
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Полицейские приехали, получив информацию о возможном мошенничестве.

19-летний мужчина увидел наряд, закрылся в своей машине и завел двигатель.

- Сотрудники полиции потребовали, чтобы водитель вышел из машины, - рассказали в Следственном комитете. - Один из полицейских запрыгнул на капот, закрыв водителю обзор лобового стекла, и стал открывать люк на крыше. В этот момент осужденный начал движение, и сотрудник полиции упал, ударившись об асфальт и получив телесные повреждения.

Виновника позже задержали в Санкт-Петербурге.

Его приговорили к двум годам принудительных работ.

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