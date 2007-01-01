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Обнинск

В Обнинске на переработку сдали 33 елки

Дмитрий Ивьев
09:50 сегодня
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Столько новогодних деревьев сдали жители наукограда за январь, сообщили в администрации.

- Эти деревья будут переработаны в щепу для использования в городском хозяйстве, - говорится в официальном комментарии.

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