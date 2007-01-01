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Обнинск

Транспорт в Обнинске опаздывает из-за пробки

О проблеме утром в понедельник, 3 февраля, сообщили в муниципальном транспортном предприятии.
Дмитрий Ивьев
08:53 сегодня
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Пробка образовалась на улице Курчатова в сторону Северного выезда из города.

- Часть автобусов может идти с опозданием! – прокомментировали транспортники.

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