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Обнинск

Жительница Боровска фиктивно зарегистрировала 26 мигрантов

Иностранцев она прописала год назад, но никто из них в квартире не жил.
Дмитрий Ивьев
17:05 сегодня
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Ранее судимой женщине вынесли приговор.

Она наказана тремя годами лишения свободы, сообщили 31 января в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

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