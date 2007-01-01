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Жительница Боровска фиктивно зарегистрировала 26 мигрантов

Дмитрий Ивьев

Иностранцев она прописала год назад, но никто из них в квартире не жил.

Дмитрий Ивьев 430 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники