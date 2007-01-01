298 Фото из архива.

В Балабаново установят проекционный пешеходный переход

Дмитрий Ивьев

Он появится на участке между школой №5 и церковью Иоанна Кронштадского.

Дмитрий Ивьев 298 Фото из архива. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники