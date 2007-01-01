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Обнинск

В Балабаново установят проекционный пешеходный переход

Он появится на участке между школой №5 и церковью Иоанна Кронштадского.
Дмитрий Ивьев
14:15 сегодня
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Фото из архива.
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Работы планируется выполнить в течение месяца, сообщили РИЦ Боровского района в местной администрации.

В дальнейшем такие переходы могут сделать и в других частях города.

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