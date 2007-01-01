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Обнинск

Жительнице Обнинска исполнилось 100 лет

Вековой юбилей отпраздновала Анна Григорьевна Шнырева.
Дмитрий Ивьев
14:43 сегодня
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Она работала на здравпункте, почтальоном. Увлекалась шахматами.

Вырастила троих детей.

Теперь у Анны Григорьевны 5 внуков и 8 правнуков, сообщили 31 января в городском Собрании.

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