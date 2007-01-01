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Обнинск

В Обнинске вернули воду на проспект Маркса

В пятницу, 31 января, там завершились ремонтные работы.
Дмитрий Ивьев
14:05 сегодня
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Они проходили в районе дома №110.

- Водоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме, - заявили в филиале РИР.

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