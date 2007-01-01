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Обнинск

В Обнинске залатали ямы на двух улицах

Работы прошли на улицах Комсомольской и Железнодорожной.
Дмитрий Ивьев
15:50 сегодня
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Об этом сообщил и. о. главы администрации Вячеслав Лежнин.

Ямочным ремонтом занимается МАУ «Благоустройство».

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