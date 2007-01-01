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Обнинск

В Обнинске опять отключат воду на проспекте Маркса

Ремонтные работы там продолжатся в пятницу, 31 января.
Дмитрий Ивьев
15:48 сегодня
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Воды не будет с 9 утра в следующих домах: №№ 106, 110, 116, 112, 114, 118, 120 и 122.

В четверг полностью закончить ремонт не удалось. На вечер и ночь воду вернули жителям.

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