В Обнинске опять отключат воду на проспекте Маркса

Ремонтные работы там продолжатся в пятницу, 31 января.

Воды не будет с 9 утра в следующих домах: №№ 106, 110, 116, 112, 114, 118, 120 и 122.

В четверг полностью закончить ремонт не удалось. На вечер и ночь воду вернули жителям.