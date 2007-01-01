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Обнинск

В Обнинске мигранты устроили разбойное нападение

Задержаны двое мужчин. Одному 32 года, второму – 23, сообщили 30 января в управлении МВД по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
11:55 сегодня
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По версии следствия, они пришли к своему знакомому, с которым раньше работали, вместе выпивали, а потом попросили у хозяина квартиры денег в долг. Тот отказался.

Тогда иностранцы начали избивать мужчину, используя электроприборы.

Уходя, они забрали телефон и ноутбук. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей.

Пострадавший смог позвать на помощь соседей, а те вызвали скорую. У него переломы черепа и ребер.

Виновникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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