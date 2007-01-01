В Обнинске мигранты устроили разбойное нападение
Задержаны двое мужчин. Одному 32 года, второму – 23, сообщили 30 января в управлении МВД по Калужской области.
По версии следствия, они пришли к своему знакомому, с которым раньше работали, вместе выпивали, а потом попросили у хозяина квартиры денег в долг. Тот отказался.
Тогда иностранцы начали избивать мужчину, используя электроприборы.
Уходя, они забрали телефон и ноутбук. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей.
Пострадавший смог позвать на помощь соседей, а те вызвали скорую. У него переломы черепа и ребер.
Виновникам грозит до 10 лет лишения свободы.